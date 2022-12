"Studiare Marte? Ci vuole talento e un Paese che ti sostiene". Parla l'unica italiana nella missione

L'unica italiana scelta dalla NASA per guidare uno dei tre gruppi di ricerca che analizzano i dati della missione su Marte. E' cresciuta con Leonardo Teresa Fornaro. Anche tramite noi, negli anni, si è appassionata a una scienza complessa, l'astrobiologia, che studia l'origine della vita e la sua distribuzione nell'universo. Il suo lavoro oggi: individuare tracce di molecole organiche su Marte, segno di vita passata. Ma, per adesso, aspettare. Aspettare i campioni di roccia raccolti dal Rover Perseverance, che rientreranno, un giorno. Intanto dal Pianeta Rosso arrivano nuove immagini. A terra Teresa elabora le prime informazioni inviate dal laboratorio miniaturizzato installato sul rover, dati che già parlano di solfati e alterazione acquosa, segni di possibile vita organica. Dedizione e perseveranza le sono servite anche per l'altra missione di Teresa, diventata mamma di due gemelli proprio quando il Rover è arrivato su Marte. Il suo, assicura, è un lavoro per giovani, donne, e italiani: ma oltre al talento, ci vuole un paese che ti sostenga.



Montaggio di Cristiano Gaviglio