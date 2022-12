Tennis, scudetto femminile per la Canottieri Casale

La prima volta non si scorda mai. Il 6-0 6-3 con cui Sara Errani e Lisa Pigato vincono lo spareggio decisivo contro il Tennis Club Parioli vale lo scudetto di serie A1 femminile per la Canottieri Casale: un tricolore che ha un sapore ancora più dolce, visto che arriva nei cent'anni di storia della manifestazione.

Sui campi indoor dello Sporting, dove a novembre si allenavano gli atleti impegnati nelle Atp Finals, le piemontesi hanno faticato contro le campioni uscenti: a fare la differenza proprio il doppio, dopo che nei match singolari le romane si erano portate avanti per due successi a uno. Così nel primo il duo Errani-Pigato si è imposte per 6-1 6-2, e pure in quello di spareggio hanno lasciato appena 3 game alle avversarie.

Un appuntamento che oltre tutto riporta il circolo tennistico torinese sul palcoscenico nazionale.

