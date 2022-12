Covid, silenzio cinese

Dopo anni di lock-down durissimo le misure di prevenzione e isolamento in Cina non bastano più: Omicron vola da provincia a provincia, mentre non sono più obbligatori i tamponi e le persone positive al test asintomatiche o con pochi sintomi, possono muoversi liberamente. Le istituzioni sanitarie internazionali sono preoccupate per lo sviluppo di questa ondata. A gennaio , col capodanno cinese, saranno milioni i viaggiatori internazionali. Le autorità di Pechino trasmettono poche informazioni sui numeri di contagi e decessi, considerati per covid solo se da infezione acuta. E da oggi non comunicano più i dati sui nuovi casi. Tgr Leonardo

montaggio: Cristiano Gaviglio