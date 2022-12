"Mai più" | Episodio 1, il rogo e l'addio

E’ una notte di dicembre. Fa freddo a Torino quando otto operai dell’acciaieria Thyssenkrupp vengono investiti da una nuvola di fuoco e olio bollente. Uno solo sopravviverà al rogo. Gli estintori che non funzionano, la prima chiamata al 118, il pessimismo dei medici, le testimonianze dei colleghi, le lacrime del superstite. E l’intera città in lutto che si stringe intorno ai familiari delle vittime mentre l’arcivescovo ai funerali grida: “Mai più morti come queste”.

MAI PIÙ

La strage alla Thyssenkrupp di Torino

Uno speciale TGR

Direttore | Alessandro Casarin

Condirettore | Roberto Pacchetti

Caporedattore centrale | Francesco Marino

Di Gabriele Russo

Immagini | Guido Cravero, Luciano Gallian

Montaggi | Paola Bovolenta, Dario Fogu, Flavia La Gona, Paolo Monchieri

Ricerca teche | Elena Evangelisti e Antonella Calvi

Servizi di archivio | Gian Piero Amandola, Gian Franco Bianco, Federica Burbatti, Caterina Cannavà, Alessandro Di Giorgio, Maura Fassio, Lorenzo Gigli, Brunella Mascarino, Roberta Serdoz, Matteo Spicuglia, Paolo Volpato

Dedicato ad Antonio Schiavone,

Roberto Scola, Angelo Laurino,

Bruno Santino, Rocco Marzo,

Rosario Rodinò e Giuseppe Demasi