Via Genova, i perché di una strage

Un anno dopo, le prime verità. Via Genova, Torino. Il 18 dicembre 2021 una gru si schianta al suolo. Trascinandosi via le vite di tre operai: il torinese Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54. Dodici mesi dopo tre perizie, depositate in questi giorni in procura, provano a spiegare i perché di una tragedia.

Il collasso delle strutture sarebbe stato determinato da un "tiro obliquo", vale a dire quel fenomeno che si verifica quando un carico non viene sollevato in asse rispetto al suolo. In via Genova un anno fa sono in azione una gru e un'autogru, quest'ultima sta sollevando il braccio da 50 metri da agganciare al resto della struttura. Forse per schivare i cavi del tram il carico non sale in asse. E' qui che, per gli inquirenti, va cercato l'errore tecnico e umano. Delle responsabilità che nei prossimi giorni porteranno all'iscrizione dei primi indagati.

Ma in queste ore a prevalere è il ricordo e il dolore di chi, come Angelo Pellettieri, in quella tragedia ha perso il cugino Filippo appena ventenne. E per ricordare Filippo e gli altri due operai il Comune domani metterà una targa in via Genova. Una memoria dolorosa ma necessaria.