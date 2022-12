I virus dormiglioni

Sono rimasti nel permafrost per migliaia di anni, 16 metri sotto il fondale di un lago della siberia orientale, fino a quando un gruppo di scienziati dell'università francese di Aix Marseille è riuscito a isolarli: 12 virus di diverse tipologie, prelevati da 7 campioni di terreno ghiacciato, sono così tornati in vita in laboratorio.

Tra questi, anche un virus gigante che, secondo gli scienziati, avrebbe 48.500 anni. E' probabilmente il più antico mai rivitalizzato.

