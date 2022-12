Il sorriso di Erica

Tre anni di intenso lavoro per un team dell'Università di Kyoto, poi il risultato, sorprendente: il loro androide Erica, robot dalle sembianze umane, non solo ha imparato a ridere e sorridere, ma a farlo nel momento giusto nel corso di una conversazione, e in modo adeguato rispetto al grado di umorismo espresso.

Un passaggio rivoluzionario: insegnare l'empatia a un'intelligenza artificiale. Sono serviti decine di "appuntamenti" tra Erica e gli studenti del corso per classificare le diverse sfumature dell'allegria, dall'aperta risata, al sorriso imbarazzato o a quello malizioso o sarcastico.