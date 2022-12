Il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha annunciato “una svolta storica” nello sviluppo di una tecnologia a energia illimitata e pulita. “Questa pietra miliare ci avvicina di un passo significativo alla possibilità di avere un’energia a emissioni zero di carbonio che alimenti la nostra società”, ha dichiarato la segretaria all’Energia Jennifer Granholm nel corso di una conferenza stampa organizzata a Washington.

E' stata l'attesa conferma ufficiale degli Stati Uniti per la possibile svolta sulla fusione nucleare: gli scienziati sarebbero stati in grado per la prima volta di produrre una reazione che genera più energia di quella usata per innescarla.

Servizio di Dario Moricone

montaggio: Paola Bovolenta

Intervista con: Paola Batistoni - responsabile sviluppo energia da fusione Enea