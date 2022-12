Lavoratori dell'Inps in presidio a Torino

Pensionati della Cgil davanti alla sede dell'Inps. Secondo i manifestanti l'Istituto ha ridotto il personale di 600 posti dal 2019 al 2023, il 40 per cento, ma intende assumerne solo 287.

Secondo i sindacati l'attuale situazione provoca un disagio per gli utenti che non trovano più personale nelle sedi e determina un rallentamento delle pratiche sia per il trattamento di fine rapporto del settore pubblico, sia per il conteggio delle pensioni pubbliche e soprattutto per l'asseganzioni delle pensioni di invalidità civile.

Da parte dell'Inps la direttrice regionale Emanuela Zambataro, fornisce cifre e interpretazioni diverse. La riduzione dei posti sarebbe di 364 unità e per le nuovo assunzioni si sta trattando a livello nazionale per un loro aumento.

Il sindacato ha aperto una trattativa con istituto di previdenza.

servizio di Gian Piero Amandola

intervistato: Dario Boni, Segretario organizzativo Cgil Piemonte