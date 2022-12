I campionati italiani di taekwondo danno spettacolo al Pala Asti

Un po' arte marziale un po' sport, di certo sport olimpico, il taekwondo dà spettacolo ai campionati italiani a Torino. Disciplina millenaria nata in Corea, qualcuno lo chiama il Karate dei coreani, ma anche nipote del kung fu coi suoi calci in volo, ha tutto un retroterra filosofico orientale.

Il taekwondo era nato per evitare la legge occhio per occhio dente per dente, se si seguivano le regole di etica di questo combattimento non si veniva puniti. Ma oggi anche il taekwondo sembra inchinarsi alla voglia giovanile di successo, coi suoi pochi praticanti è più facile raggiungere il sogno olimpico.

servizio di Gian Piero Amandola

intervista a

Angelo Cito

Presidente Federazione Italiana Taekwondo