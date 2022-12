I derby piemontesi del volley femminile a Chieri e Cuneo

Una giornata che quest'anno ha un sapore speciale perché a distanza di sette anni segna per il Chieri il ritorno del derby con il Pinerolo. Ma questa tredicesima giornata si è chiusa con l'ennesimo sapore amaro di questo campionato per il Pinerolo che è stato sconfitto per 3 a 1 dalle chieresi.

L'altro derby di volley femminile piemontese si è giocato fra Cuneo e Novara. Una sfida che chiude la prima metà di campionato, decisiva anche per gli accoppiamenti nei quarti di finale di Coppa Italia. Le cuneesi hanno vinto al meglio dei 5 set, 3 a 2 il risultato finale dopo una gara tiratissima.

Per il basket di A1 il Derthona, squadra in alto nella classifica, ha affrontato in casa il Treviso che invece sta al fondo, ma contro le aspettative e nonostante un tentativo di rimonta finale degli alessandrini, i trevigiani hanno vinto 95 a 90.

Servizio di Gian Piero Amandola; montaggio di Andrea Volpe