La lettera a Babbo Natale più lunga del mondo

Unire le forze per fare la differenza, anche attraverso una lettera a Babbo Natale. Ma una lettera speciale, lunga 3841 metri, da guinnes dei Primati, pari all'altezza del Monviso. Una missiva srotolata per le vie di Marene composta da tantissimi messaggi scritti da bimbi italiani con i loro desideri per aiutare i bambini ucraini che vivranno un Natale assai più difficile e complicato.

Un Natale di solidarietà. Con piccoli e grandi gesti di vicinanza e partecipazione.Tutte le donazioni raccolte nella giornate e anche quelle che continueranno ad arrivare sino a Natale, andranno all'arsenale della pace del Sermig, sempre in prima linea per chi chiede aiuto.

Servizio di Silvia Bacci

Interviste a Paolo Carena, organizzatore e Marco Maccarelli, Sermig