Le piazze e i brindisi per la festa dell'ultimo dell'anno in Piemonte

Musica, brindisi e fuochi d'artificio per salutare il 2022. Non solo Torino e montagna, ma tutto il Piemonte si prepara all'arrivo del nuovo anno.

A Pinerolo si festeggia a teatro con uno spettacolo della banda Osiris, concerti in piazza e spettacolo pirotecnico per salutare la mezzanotte. Ad Alessandria in piazza Marconi si alternano dj set e musica dal vivo per chiudere con uno show di laser e lingue di fuoco. A Biella l'appuntamento è in piazza Cisterna, dove tra reggaeton e rhytm 'n blues, si tenterà per la seconda volta l'assalto al guinness dei primati per il trenino umano più lungo del mondo.

A Cuneo il brindisi di augurio sarà al foro boario, con seguente dj set, a Alba ci saranno animazioni musicali e effetti luminosi in piazza Risorgimento, a Fossano in piazza Castello brindisi con gli speaker radiofonici. A Novara si andrà al teatro Coccia per il gran galà di San Silvestro mentre a Verbania ci sarà un dance party in piazza Ranzoni con giocolieri e acrobati. A Vercelli andrà in scena al teatro Civico il tradizionale spettacolo della Camerata Ducale: un concerto tra musica classica e colonne sonore disney, valzer e brani popolari, conditi dalle immancabili gag degli orchestrali.