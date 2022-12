Allarme rifiuti a Torino, aumentano cassonetti e turni di raccolta

servizio di Federica Burbatti

montaggio di Giulia Parenti

interviste a Stefano Lo Russo, sindaco di Torino; Giovanni Crosetto, consigliere comunale di Fratelli d'Italia; Giuseppe Catizone (Lega)



Il caso eco-isole, approdate da due mesi in alcune zone e già sotto accusa, colme di rifiuti abbandonati. Riunione urgente tra comune di Torino e Amiat che ha promesso il potenziamento dei cassonetti, saranno 45 in più, a partire dalla zona di San Salvario, miglior taratura dei passaggi e un monitoraggio periodico con report mensili di Amiat al comune . Il tema gestione rifiuti è approdato in consiglio comunale.