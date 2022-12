Cosa manca in farmacia

I farmaci che non ci sono: anche in questi giorni che ci avvicinano al picco dell'influenza stagionale. L'Aifa, agenzia italiana del farmaco, monitora l'irreperibilità di medicinali. L'elenco è visionabile sul sito e ci sono soluzioni, come la produzione di farmaci carenti, nel polo chimico militare di Firenze.

