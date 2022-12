Viaggiare attraverso i cambiamenti climatici

Il cambiamento climatico è qualcosa che viviamo ogni giorno. Ma, spesso, ci accorgiamo solo dell'impatto più immediato sulla nostra vita quotidiana. Milioni di immagini satellitari, quadrilioni di pixel ed elaborazioni dei dati su migliaia di macchine permettono di fare addirittura dei tour guidati virtuali attraverso il tempo, in tutto il pianeta, per comprendere le trasformazioni degli ultimi decenni. Tra i tour guidati di Google Earth, disponibili in 2d e in 3d, c'è anche quello sulla deforestazione. Si parte dalla Bolivia, dove le coltivazioni di soia hanno inghiottito la foresta, e si arriva fino all'Isola indonesiana di Sumatra, dove gli alberi vengono abbattuti e sostituiti con piantagioni di palme, per ricavare l'olio.

E poi il viaggio attraverso il riscaldamento globale, con le immagini dei ghiacciai via via sempre più piccoli. Dal Columbia, in Alaska, al Pine Island in Antartide, passando per la vetta del Kilimanjaro dove il ghiaccio è scomparso per l'85% lasciando posto a terra brulla. La trasformazione dell'Artico - dovuta al clima - e l'impatto su ecosistemi e comunità locali è fotografato anche nelle immagini del monitoraggio 2022 del Noaa, l'ente americano per gli Oceani e l'atmosfera.

Montaggio di Paola Bovolenta