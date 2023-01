La scienza nella pasta contro lo spreco alimentare

Non solo tradizione. La pasta, protagonista delle tavole italiane, racchiude anche tanta ricerca scientifica. Come quella portata avanti dal Cnr, il consiglio nazionale delle ricerche, che ha messo a punto un nuovo processo per allungare di un mese la vita sullo scaffale della pasta fresca riducendo così gli sprechi alimentari.

Nel servizio le interviste a Francesca De Leo, CNR Istituto Biotecnologie molecolari; Marinella Marzano, CNR Istituto biotecnologie molecolari