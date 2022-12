A Natale la solidarietà dei bambini

Siamo ormai in pieno periodo natalizio, e questo si vede anche dalle vostre segnalazioni.



La prima immagine ci arriva da Susanna, una telespettatrice che ci segnala una bell'iniziativa fatta nella Parrocchia S. Domenico Savio di Torino, zona Barriera di Milano. Sono stati donati 260 pacchi giochi dai ragazzi per i bambini meno fortunati e ieri sono stati distribuiti bel segno di solidarietà fatta dai più piccoli per i piccoli.

Giorgio Ferrero ci porta invece a Entracque, nel cuneese, dove gli ultimi colori dell'autunno resistono all'arrivo dell'inverno.

E infine, Silvano ci invia questa splendida foto scattata a Cumiana. La rocca due denti con la luna piena.