Comune di Torino, il bilancio di un anno

A Palazzo Civico si tirano le somme di un anno di attività. La ripresa in presenza delle sedute dopo la pandemia segna un bilancio positivo per la maggioranza. Luci e ombre per le opposizioni. Nel servizio le interviste a Maria Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio Comunale di Torino; Nadia Conticelli, capogruppo Pd; Giovanni Crosetto, capogruppo Fdi; Pierlucio Firrao, vice capogruppo Torino Bellissima