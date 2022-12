Aperture e orari speciali per passare un Natale ai musei di Torino

Quasi tutti i musei di Torino sono aperti per i giorni di Natale. Molti fanno orari speciali come l'Egizio: oggi è rimasto aperto solo al mattino e domani è chiuso, ma per Santo Stefano fa orario prolungato fino alle 20. O come il Museo del Cinema, aperto oggi fino alle 18 e domani solo al pomeriggio. A partire da Santo Stefano torna all'orario canonico.

Ma Torinesi e turisti non vanno a visitare solo le grandi star museali.

