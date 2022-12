Non calano i morti sul lavoro

In Piemonte, nell'anno della tragedia della Thyssen, il 2007, si sono contati 105 morti sul lavoro. Nel 2021 116. Nello stesso lasso di tempo gli incidenti sul lavoro, mortali e non, sono diminuiti: siamo scesi dai 73mila casi del 2007 ai 42mila del 2021. I numeri quindi restano alti, soprattutto se si considera che molti incidenti sul lavoro vengono tenuti nascosti, particolarmente nell'ambito del lavoro in nero.

Servizio di Giulia Dellepiane, riprese di Luciano Gallian, montaggio di Giulia Parenti.

Intervista a Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro.