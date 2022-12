Ragazze pon pon a chi? L'Italia della cheerleader riunita a Torino

In inglese il verbo "to cheer" significa "fare il tifo", "rallegrare" gli spettatori dei grandi eventi sportivi. Nato negli Stati Uniti, il movimento è arrivato in Italia solo 15 anni fa. Oggi le 18 cheerleader della Nazionale italiana, riunite a Torino, fanno un collegiale in palestra. Federica Rossi è la loro allenatrice. Le ha scelte tra le 5mila che, in tutta Italia, praticano questo sport. “La nostra è una danza", spiega. “Si contraddistingue per capacità acrobatiche e capacità di collaborare con le altre nel sollevarsi e compiere evoluzioni. E poi, ovviamente, c'è il pon pon: un elemento che aumenta la gamma di movimenti delle ragazze e rende visibili le loro evoluzioni a una maggiore distanza”.

Sogno mondiale, anzi olimpico

All'inizio anche in Italia il cheerleading è nato a supporto coreografico di altri sport maschili, come il football americano. Ora, è uno sport autonomo. Giulia Milani, una delle veterane, ha 27 anni, la più giovane ne ha 16. Tecnica, forza e gioco di squadra. ”La nostra disciplina è una sorta di incrocio la la danza e la ginnastica artistica, e anche acrobatica". Queste atlete hanno le idee chiare. E a chi, non senz'aria di sufficienza, le chiama ragazze pon pon, loro ricordano che ci sono anche dei Mondiali. Nel 2023 a Orlando, in Florida. 10mila atleti e 500 squadre da tutto il mondo. E, più in là, un sogno: le Olimpiadi di Los Angeles nel 2028.