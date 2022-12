A Torino rifiuti abbandonati e disagi per la neve

Una segnalazione da Barriera di Milano a Torino. In Via Malone angolo Via Chiusella, il nostro telespettatore ci scrive : "Ci hanno tolto i bidoni verdi ma si sono scordati di mettere le eco isole" e così vedete i rifiuti vengono lasciati a terra e sul marciapiede.

La neve di giovedì scorso che tante polemiche ha sollevato, ha lasciato anche delle tracce visibili in alcune zone. Qui siamo nel tratto di via Ada Negri all'altezza del nr. 45, sempre a Torino. Due marciapiedi - ci scrive il nostro telespettatore - interamente coperti di ghiaccio tra le macchine parcheggiate. Altro ghiaccio è ancora depositato sui marciapiedi mettendo in seria difficoltà i pedoni.



Chiudiamo ancora con la neve ma nella sua versione più romantica. Bianco Natale a San Michele Mondovì . la foto è di Marco Michelotti.