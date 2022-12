Basket, Tortona passa a Verona

Basket con Tortona che nell'anticipo disputato ieri ha travolto Verona con un perentorio 102-80 tornando così alla vittoria esterna. Per i bianconeri un successo che, in attesa delle partite di Milano e Varese, li riporta al secondo posto di classifica, ma a confortare è stata soprattutto la pretestazione dei ragazzi di coach Ramondino impeccabili sia in difesa che in attacco. Vittoria preziosa esterna anche in A2 per la Reale Mutua Torino che nell'anticipo dell'ora di pranzo ha sbancato Trapani 80-67. Cinque uomini in doppia cifra per coach Ciani con Schina il miglior realizzatore con 13 punti. La Novi Più Monferrato contro Cremona.