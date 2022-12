Altre due medaglie per Alessandro Miressi

Un bronzo individuale e un argento con la staffetta è il bilancio della terza giornata ai mondiali australiani del nuotatore di Moncalieri Alessandro Miressi.

Nella gara individuale nella vasca da 25 metri Miressi è arrivato terzo eguagliando il suo record italiano che aveva stabilito il 21 dicembre dell'anno scorso a Abu Dhabi.

In seguito la medaglia d'argento della staffetta azzurra maschile stile libero "quattro per cinquanta". Dopo l'oro nella "quattro per cento" e il nuovo record del mondo, il quartetto Miressi, Deplano, Ceccon e Conte Bonin è arrivato dietro ai padroni di casa australiani per soli quattro centesimi. Terza l'Olanda.