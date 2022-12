A Sestriere la bianca attesa della Coppa del Mondo di sci

A Sestriere la neve ha regalato vedute da fiaba. Si lavora agli ultimi dettagli perchè nel fine settimana la Coppa del Mondo di sci alpino femminile sbarcherà proprio sulla Vialattea. Due le gare in programma: sabato si apre con il gigante mentre domenica sarà il turno dello slalom speciale. Tra le porte larghe l'attesa è tutta per la piemontese Marta Bassino che sulle nevi di casa cercherà il bottino grosso dopo il secondo posto conquistato nell'ultimo gigante a Killington, negli Stati Uniti. Entrambe le gare inizieranno alle 10.30 con seconda manche alle 13.30, con l'apertura del villaggio per tifosi ed appassionati a partire dalle 9.

Questa attesa la respireremo in diretta a cominciare da oggi con interviste e servizi dalle piste di Sestriere nel Tg delle 14 e poi anche nei prossimi giorni per seguire le tappe delle gare fino a domenica.