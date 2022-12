Covid, retromarcia cinese

La Cina ha ritirato le restrizioni più severe sul Covid, dopo le massicce proteste di fine novembre. Le autorità hanno ammesso che il virus si sta indebolendo e delineato nuove linee guida. Tra le misure più significative: stop all'isolamento forzato in stutture statali per i malati con sintomi, per gli asintomatici o quelli con sintomi lievi. La quarantena può svolgersi in casa. Non saranno più richiesti i risultati negativi del test molecolare per i viaggi nazionali o per entrare nei luoghi pubblici e in aziende. Uniche eccezioni scuole e ospedali.