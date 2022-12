Serie C, vincono Juve, Novara e Pro Vercelli

Serie C. La Juventus Next Gen ha battuto il Sangiuliano per 1-0 rafforzando la sua posizione in zona play-off. A decidere la gara al diciottesimo del secondo tempo è stata un'iniziativa personale di Compagnon. Importanti per il successo bianconero anche le parate di Raina che ha negato in più occasioni il pareggio agli ospiti. Franco Semioli ha festeggiato con una vittoria il suo debutto sulla panchina del Novara. Gli azzurri hanno sconfitto per 3-1 l'Arzignano. Le prime due reti sono arrivate nei primi venti minuti con Khailoti e di Galuppini su rigore. A inizio ripresa i veneti hanno riaperto la gara con un rigore di Barba, ma alla mezz'ora il gol di Gonzalez che ha chiuso la gara per il definitivo 3-1. Impresa anche per la Pro Vercelli che ha sconfitto al Piola la capolista Pordenone. A regalare la vittoria ai bianchi è stata una doppietta di Della Morte alla mezzora dal primo tempo e dopo un quarto d'ora della ripresa. Per la squadra di Paci si è trattato probabilmente della migliore prestazione stagionale.