Volley, Pinerolo sconfitta a Bergamo

Volley femminile. Dopo la vittoria di ieri di Novara a Perugia per 3-1, oggi Pinerolo è stata sconfitta con il medesimo risultato a Bergamo. Le immagini che vediamo si riferiscono proprio a questa partita nella quale le piemontesi, dopo aver perso il primo set per 25-21 erano riuscite a pareggiare il conto nella seconda frazione 26-24- Negli ultimi due set le padrone di casa hanno avuto la meglio 25-20, 25-23. Si sono da poco concluse la partita della Fenera Chieri in casa contro Firenze e di Cuneo, anch'essa in casa contro Milano.