Nuova festa a Torino dei tifosi marocchini per la vittoria della Nazionale rossoverde

Fuochi d'artificio, canti e balli dei tifosi marocchini. Corso Giulio Cesare bloccato, automobilisti costretti a code e mezzi pubblici deviati

Grande festa per i tifosi del Marocco nei quartieri Aurora e Barriera di Milano a Torino dopo la vittoria della loro nazionale ai rigori contro la Spagna.

I tifosi sono scesi in strada scandendo cori e bloccando il traffico. Piazza della Repubblica è stata presidiata da vigili urbani . La linea 4 del tram è stata deviata per corso Palermo, via Bologna, corso XI Febbraio in entrambe le direzioni.