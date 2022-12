Gioventù fragile. Storie di adolescenze smarrite ai margini delle città

Si è parlato molto di baby gang. Gruppi di giovani, spesso minorenni, autori di risse e rapine, con un livello di violenza in crescita. Ma oltre le formule, oltre l'enumerazione dei casi di cronaca, il 2022 è stato un anno di analisi, su quali pesi, quali assenze, si nascondano dietro al fenomeno. In un momento storico particolare, all'incrocio tra pandemia e migrazioni.

In realtà sono gruppi poco strutturati, le azioni spesso improvvisate. Ma il fenomeno tra i minori esiste. A Torino i carabinieri hanno identificato 250 ragazzi che compongono le bande attive in centro. E i dati registrano una crescita dei reati come lesioni e rapine, commesse in gruppo.



Intervistata: Roberta Vicini, giudice Tribunale Minorenni Torino