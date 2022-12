Francia-Argentina e quei precedenti... bianconeri

Croazia-Marocco 2 a 1. E' finito con una sconfitta, nella finale terzo-quarto posto, il Mondiale del Marocco. Ma la comunità marocchina di Torino può ritenersi soddisfatta: Marocco prima squadra africana a qualificarsi agli ottavi di finale, nel 1986. Marocco che sfiorò il bis nel '98, beffato solo a tempo scaduto da un'inaspettata sconfitta del Brasile contro la Norvegia. Ora, Marocco prima squadra africana a piazzarsi tra le prime quattro. Quarto posto, è storia, con giocatori come Bonou, Hakimi, Ziech, Ounahi, Boufal e Amrabat. Aurora e Barriera di nMilano sono esplose per le vittorie contro Belgio, Canada, Spagna e Portogallo.

Francia-Argentina, i precedenti

Ma oggi, saranno altre due nazionali a fare la storia: Francia-Argentina. Precedenti sempre con lo zampino di un futuro juventino: nel lontano 1930 vinse l'Argentina, 1 a 0 e gol dell'oriundo Luis Monti, che con l'Italia sarà campione del mondo. Nel '78, sempre nella prima fase, 2 a 1 Argentina, per la Francia segnò un giovanissimo Michel Platini. Nel 2018, spettacolare ottavo di finale in Russia: 4 a 3 per la Francia. A segno andò Angel Di Maria. Ma oggi, in palio, per entrambe, c'è il terzo titolo.