Festa Marocco a Torino

Torino. C'è una parte di Aurora e di Barriera di Milano che, per qualche ora, si è fermata: c'è Marocco-Canada. Via Chivasso, Centro giovanile Yalla Aurora, legato alla vicina moschea.

Marocco, prima nazionale africana gli ottavi nell'86. Ma i più grandi ricordano la terribile beffa del '98: vittoria contro la Scozia, ma il Brasile perde a sorpresa contro la Norvegia, e giocatori che passano dalla festa alle lacrime.

Partenza sprint del Marocco e, dopo 4 minuti un errore della difesa canadese regala a Ziyech la palla del vantaggio.

"Scusa Mbappè, scusa Ronaldo, ma noi abbiamo Ziyech", dice il telecronista con tipica sobrietà marocchina. Che esplode quando Hakimi regala ad En-Nesyri il raddoppio.

Paura di vincere, il Marocco arretra: e Aguerd fa autogol.

Nel secondo tempo, è sofferenza pura: il canadese Hutrchinson prende la traversa, palla sulla linea. Attimi interminabili. Ma non è gol.

Triplice fischio liberatorio. Per il Marocco, storica qualificazione agli ottavi di finale.

E in corso Giulio Cesare, via ai fuochi artificiali.



Servizio di Massimo Lanari; montaggio di Tiziano Bosco

Interviste a tifosi magrebini e a Brahim Baya, presidente Centro Yalla Aurora