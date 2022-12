Torna il Circo ma divide

A Torino fino all'8 gennaio la Pellerina ospita il circo Orfei. Due spettacoli al giorno, con animali esotici, elefanti, leoni, tigri. Non mancano le critiche a una tradizione che per molti, animalisti fra tutti, è ritenuta sorpassata, e dannosa per la salute gli stessi animali.



Servizio di Davide Lessi - montaggio di Tiziana Samorì

voci:

Iolanda Pellegrini, circo Orfei Madagascar

Dario De Felice, presentatore

Giorgio Piazza, addestratore felini

Claudio Aimone, medico veterinario