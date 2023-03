Nella fabbrica delle tute ignifughe (e sempre più leggere)

Il peso della prossima tuta del campione del mondo in carica Max Verstappen scenderà ancora al di sotto dei 600 grammi, la più leggera di sempre mai prodotta dalla Sparco. L'azienda torinese, che da oltre 45 anni realizza tute e sedili ignifughi anche per la Formula 1, si è legata per tre anni, a partire dal 2023, con la Red Bull.

Nel quartier generale di Volpiano sono esposte le tute indossate da altri grandi piloti del passato. Nei primi anni Novanta la tuta di Jean Alesi arrivava a pesare oltre un chilo e mezzo. Con gli anni, le tute sono diventate sempre più leggere ma anche più resistenti al fuoco.

Ci sono però da soddisfare anche nuovi standard di sostenibilità ed economia circolare. E così l'abbigliamento per i piloti, escluso però quello per la Formula 1, oggi è realizzato anche con materiale che un tempo veniva scartato, residui di lavorazione.

Servizio di Ludovico Fontana, montaggio di Giancarlo Raviola

Interviste a Niccolò Bellazzini (brand manager Sparco) e Ilaria Franzin e Angelo Bardascino (settore ricerca e sviluppo del reparto tessile)