I segreti della neve

I cristalli di neve, un mistero che ha appassionato per secoli gli scienziati. Una storia che parte da Kepler, all'italiana Keplero, e arriva a un kolossal della Disney che in tanti in questi giorni stanno guardando o riguardando.



Montaggio Tiziana Samorì

Intervista con Massimiano Bucchi - docente scienza tecnologia e società Università di Trento