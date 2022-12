La fisica spiegata sui social con il prof influencer Vincenzo Schettini

“Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono”: si potrebbe riassumere con questa celebre citazione l’attività divulgativa di Vincenzo Schettini, il professore che ha fatto innamorare tutti della fisica attraverso il suo canale online “La fisica che ci piace”, titolo anche del suo libro. Racconta meccanismi complessi dal suo personale punto di vista, con uno stile narrativo ed esempi di vita quotidiana. Perché l’acqua e la coca cola non si mescolano? Perché una ballerina durante la piroetta ruota più velocemente se chiude le braccia? Come fanno due forchette a stare in equilibrio appoggiate ad uno stuzzicadenti? Un metodo di insegnamento alternativo, il suo, divertente, empatico e coinvolgente che svela i segreti del movimento e dell’equilibrio e squarcia il velo della conoscenza di quei fenomeni che appaiono incomprensibili e lontani ma che in realtà regolano ogni azione della nostra vita, anche il semplice camminare, correre, saltare.