In questo periodo di grandi fatiche e difficoltà sembra impossibile trovare la gioia di vivere. Ma la troviamo se pensiamo che i problemi siano importanti perchè ci fanno evolvere, se esprimiamo, senza sforzi, la nostra unicità e i nostri talenti. In altre parole, il segreto della felicità è non rincorrerla, ma lasciare che arrivi.

Montaggio di Paola Messina

Intervista con Raffaele Morelli - psichiatra e psicoterapeuta