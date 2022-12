La polizia nei quartieri per insegnare agli anziani a difendersi dalle truffe

Sono 312 le truffe o raggiri denunciati quest'anno nella sola provincia di torino,192 andati a buon fine. Un fenomeno in crescita, peggiorato dalla pandemia e da una giurisprudenza che punisce in modo lieve chi compie questi tipi di reati. Per questo il commissariato di Mirafiori ha organizzato un incontro al centro anziani di via Candiolo.

Illustrati i più comuni tipi di truffe, quelle telefoniche. Un impianto di videosorveglianza può far desistere chi vuole entrare in casa e non ha buone intenzioni.

Intervista a Valentina Errera, vice questore e dirigente del commissariato di Mirafiori