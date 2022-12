Leonardo rewind, la storia di Hubble

Oggi entriamo ufficialmente nel mese dei 30 anni di TGR Leonardo.

Ogni settimana vi proporremo un contributo dalle nostre teche.

Iniziamo con uno dei primissimi servizi andati in onda.

Era il 22 dicembre 1992, la storia è quella di Hubble.

Silvia Rosa-Brusin raccontava i guai del telescopio spaziale e della sua data prevista di fine servizio.

Trent'anni e cinque riparazioni dopo funziona ancora.

La scienza abitua a non dare nulla per scontato.