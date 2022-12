Le panchine di Santa Rita ridotte così

La prima segnalazione arriva dal quartiere Santa Rita. “Buongiorno a tutti - ci scrive Marco Barone - purtroppo queste sono le panchine della piazzetta del Santuario del quartiere. Spero che mostrare questa situazione di degrado serva a qualcosa.” E noi ci auguriamo lo stesso.



Con la seconda foto ci spostiamo in un altro quartiere di Torino, Barriera Milano, anche qui i giardinetti di via Montanaro non sono messi meglio. "Dopo aver tolto da mesi gli altri giochi deteriorati (giostrina, casetta) adesso è impacchettato anche lo scivolo. Verranno rimessi per la primavera?" si chiede Ornella Clemente.



Chiudiamo con la fotografia di Ezio Liprendi , panorama del monte Mondolè, comprensorio sciistico Mondolè ski. Perché di neve ne è caduta, ovunque e copiosamente in tutto il Piemonte, fino a 40 cm nel cuneese.