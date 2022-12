"Mai più" | Episodio 2, una madre

Giuseppe Demasi aveva 26 anni. E’ morto dopo 24 giorni di agonia a causa delle ustioni riportate la notte del rogo ala Thyssenkrupp di Torino. “Sono andata davanti alla foto di mio figlio e ho giurato: cercherò di fare di tutto perché vadano in galera. Cercherò almeno di farti avere giustizia”. Rosina Platì non ha saltato un’udienza. Sempre in prima fila, con lo sguardo fiero e gli occhi lucidi. Quella tragica notte la sua vita ha cambiato significato e obiettivi. Dalle nostre teche una lunga intervista di Matteo Spicuglia registrata il 2 dicembre del 2017.

MAI PIÙ

La strage alla Thyssenkrupp di Torino

Uno speciale TGR

Dedicato ad Antonio Schiavone,

Roberto Scola, Angelo Laurino,

Bruno Santino, Rocco Marzo,

Rosario Rodinò e Giuseppe Demasi