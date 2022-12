La bellezza salverà le città. Quando la cultura diventa presidio sociale

Biblioteche che riaprono, teatri itineranti, murales che colorano piatti muri di periferia. La cultura come forma di aggregazione e presidio sociale nei quartieri più difficili. E' il focus di questa settimana della Tgr Piemonte. Dalle Vallette a Barriera di Milano passando per Pozzo Strada e Falchera, ma anche a Novara, con il progetto di una “babiloteca” nel quartiere Sant'Agabio. Un viaggio tra libri, palchi e pennelli nella bellezza che può salvarci dal grigiore della quotidianità. Potrete seguire servizi, inchieste e ospiti in studio in Buongiorno Regione, nei tg e sui social con #EspressionePeriferia.

a cura di Chiara Pottini montaggio Paola Messina