In farmacia è caccia a ibuprofene e paracetamolo

Ibuprofene paracetamolo, ma anche farmaci anti reflusso che non si trovano. Mancano alcuni dosaggi. I rifornimenti che non sono costanti come dovrebbero in un periodo di picco influenzale come questo. I farmacisti definiscono queste ultime settimane la tempesta perfetta.

I paesi con le maggiori produzioni sono India e Cina.



La situazione che si sta verificando oggi con alcuni farmaci ricorda ai farmacisti un po' la mancanza di mascherine all'inizio della pandemia.



Aifa e Ema stanno studiando meccanismi per rendere il vecchio continente più indipendente da logiche di mercato globale ma anche elementi regolatori che impediscano differenze di prezzo così ampie. Intanto però fino a dopo l'epifania si prevedono ancora difficoltà nei rifornimenti.

Interviste a Mario Giaccone, presidente ordine dei farmacisti della provincia di Torino e Cristiana Pensa, farmacista