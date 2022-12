Promossi e bocciati del TFF: Sale piene, belle le masterclass ma caos biglietterie

Da una parte la gioia di tornare al cinema dimenticandosi o quasi le limitazioni degli ultimi due anni dall'altra però non è piaciuta la gestione delle biglietterie. Ecco quel che è stato promosso e bocciato al Tff numero 40 dal popolo dei cinefili. Non le grandi sale del Reposi quest'anno ma tra Greenwich, Massimo e Romano diverse volte il tutto esaurito. Poi ci sono stati i film tra quelli in concorso e no, oltre 170 in totale, ma anche incontri e masterclass. A sottolinearlo un veterano come Enrico Verra tra i coordinatori dell'Aiace, l'Associazione Italiana Amici del Cinema d'Essai.



Arrivederci al prossimo anno dunque. Entro natale sarà ufficializzato il direttore artistico per il 2023. con ogni probabilità sarà un Steve della Casa bis.

Servizio di Elisabetta Terigi

Montaggio di Tiziana Samorì