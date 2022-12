L'area protetta di Mixteca Alta, in Messico è Geoparco Mondiale Unesco.

Un vero laboratorio a cielo aperto per studiare specie animali e vegetali viventi e fossili, processi geologici, la ricchezza prorompente della biodiversità come è raro vederla in una sola area geografica. Vicino a Oaxaca, in Messico, sulla Sierra Madre del Sud, l'Unesco ha dichiarato Geoparco di interesse Mondiale la riseva naturale di Mixteca Alta. Tg Leonardo, che collabora con il Notiziario Scientifico e Culturale Ibero Americano, NCC, vi propone alcune immagini splendide di questo “World Geopark” nella versione italiana del servizio di NCC curata da Giorgio Giglioli e Simona Tanzini, montaggio di Flavia La Gona.