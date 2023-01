A Firenze per dimenticare lo Spezia

Affrontare la Fiorentina dopo aver perso a benzina finita con lo Spezia, può far tremare polsi e garretti perché i viola hanno un organico molto forte. Ma il quieto Juric di questi tempi dipende dall'incontro di ieri con la società, affrontato in verità con la stessa grinta di una partita.

Però su quel che si farà nel mercato nel rinnovo contratti e prestiti acquisti o l'incontro non è stato chiaro o Juric tiene segreti, vedremo, dice, come se lui non c'entrasse. Juric non prende responsabilità, non si sbilancia su una cosa che tutti sanno: il toro che vedrete dipende da quanto la società investe.