Ad Asti le rose della solidarietà

L'istituto Penna di Asti e la Mensa Sociale hanno incrociato nuovamente le loro strade dando ancora vita a un momento di solidarietà. Alunni, docenti e tecnici dell'istituto con indirizzo agrario e alberghiero si sono impegnati nella potatura del roseto che abbellisce il giardino della mensa sociale di Asti. Un gesto di riconoscenza per averne utilizzato le cucine, come luogo di esercitazione, mentre i laboratori del Penna erano in ristrutturazione.

La mensa sociale di Asti, diretta da suor Luigina, è attiva da anni.

Più di cento i pasti serviti ogni giorno e le richieste di aiuto sono in costante crescita.

Nel servizio le interviste a: Renato Parisio, dirigente scolastico dell'istituto Penna di Asti; e suor Luigina, Mensa Sociale di Asti