Al teatro Le Serre di Grugliasco arrivano i Circo Carpa Diem

Tulli legge a testa in giù sospeso a un palo, Vroni va in bicicletta pedalando con le mani e guidando con i piedi. Lui è ingenuo, distratto e sognatore, lei è energia pura, velocità e movimento. Sono i protagonisti dello spettacolo DoppioZero di Circo Carpa Diem, in scena sabato 28 gennaio alle ore 21:00 presso il teatro Le Serre di Grugliasco (TO), nell’ambito della stagione della Città di Grugliasco.

Insieme i due protagonisti preparano il pane in una giornata che sembra semplice e normale, proprio come il pane quotidiano, ma in realtà è magica e sorprendente, esattamente come loro due. Sono buffi, teneri e surreali, impastano a quattro mani e mentre attendono che il pane lieviti e si cuocia ci regalano un viaggio nel tempo e nei sentimenti, accompagnati dalle canzonette degli anni ‘50, dalle cronache radiofoniche e da quella voglia di vivere che si respirava negli anni della ricostruzione. DoppioZero prende per mano lo spettatore e lo invita ad abbandonarsi allo sguardo dell’infanzia che trova nel circo contemporaneo le sue parole mute. In scena le discipline del palo cinese, della bicicletta acrobatica, del mano a mano e della clownerie per un’ora di spettacolo, in bilico fra circo e teatro.