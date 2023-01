Vigoressia, la fame d'amore di Alberto

Ad Alberto Scalia in apparenza non mancava nulla. Un giovane come tanti, la laurea in medicina, ma un un tarlo dentro, quello di chi non si accetta. La discesa nella vigoressia è iniziata così: una forma particolare di disturbo alimentare, a cavallo tra anoressia e bulimia. L'ossessione per il cibo che va di pari passo con quella per la forma fisica. Sport, allenamenti, palestra come una dipendenza. Alberto Scalia è stato curato dall'ospedale auxologico di Piancavallo, in provincia di Verbania. E' uno dei protagonisti di "Fame d'amore", il programma di Rai Tre condotto da Francesca Fialdini, dedicato ai disturbi alimentari e al disagio giovanile.



Servizio di Matteo Spicuglia, montaggio di Tiziano Bosco, con interviste ad Alberto Scalia e Francesca Fialdini